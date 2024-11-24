Группа бойцов российской ЧВК «Вагнер» погибла в Мали во время атаки террористов

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Шесть бойцов российской ЧВК «Вагнер» погибли в африканском Мали при нападении террористов из группировки Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация).