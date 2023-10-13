Онкоуролог Гадзиян назвал жир виновником ранней смерти

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян напомнил об опасности жира для здоровья человека. В своем Telegram-канале он предупредил, что ожирение может привести к сахарному диабету, гипертонической болезни, атеросклерозу и даже онкологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии