Генменеджер «Рейнджерс» о Шестеркине: «Сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго»

Срок соглашения вратаря с клубом с кэпхитом 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Крис Друри сообщил, что хочет, чтобы игрок надолго остался в клубе, но не предоставил информации о переговорах о продлении контракта, сообщает журналист The Athletic Питер Боу.