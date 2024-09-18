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Генменеджер «Рейнджерс» о Шестеркине: «Сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго»

Срок соглашения вратаря с клубом с кэпхитом 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Крис Друри сообщил, что хочет, чтобы игрок надолго остался в клубе, но не предоставил информации о переговорах о продлении контракта, сообщает журналист The Athletic Питер Боу.

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