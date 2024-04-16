Пловчиха Белоногофф обосновала переезд в Россию негативным отношением в Британии

Пловчиха Татьяна Белоногофф раскрыла одну из причин переезда в Россию из Великобритании.РИА Новости сообщили, что ранее она выступала за британцев, но в сентябре 2020 года решила представлять нашу страну.
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