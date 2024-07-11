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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о том, будет ли искать приключения из-за контракта с Red Bull: «Возможно. Мне нравятся американские горки»

Рыбакина о том, будет ли искать приключения из-за контракта с Red Bull: «Возможно. Мне нравятся американские горки»

– Вы очень уравновешенная, спокойная – нетипичный имидж для «Red Bull». – Мне повезло начать с ними сотрудничество.

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