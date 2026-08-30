Президент Польши Навроцкий прервал выступление из-за обморока участницы

Президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать свое выступление после того, как одной из участниц мероприятия стало плохо.
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