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Джарен Джексон о сборной США: «Командная химия все лучше»

«Большой» сборной США Джарен Джексон доволен прогрессом команды, которая готовится к ЧМ-2023. В воскресенье американцы обыграли Испанию (98:88) в товарищеском матче, на счету Джексона 14 очков, 5 подборов и 3 блок-шота.

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