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В Ивановской области простились с жителями региона – участниками специальной военной операции

В Ивановской области простились с жителями региона – участниками специальной военной операции

В Ивановской области простились с участниками специальной военной операции Максимом Санковским и Виктором Тошновым.

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