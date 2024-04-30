Экономист Ферапонтов: с мая не нужно платить комиссию за перевод между счетами

Россияне с 1 мая смогут переводить между своими счетами крупные суммы без комиссии. Ежемесячно можно будет перевести до 30 миллионов рублей, сообщил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.