Теперь официально. Андрей Панфёров стал бизнес-омбудсменом Новосибирской области

Кандидатуру, предложенную Общественной палатой, утвердили на сессии Заксобрания.Во вторник, 17 декабря, в Новосибирской области утвердили кандидатуру нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
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