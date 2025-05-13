Малоизвестные факты об Австралии: почему можно погибнуть из-за кенгуру

Global Look Press/Steffen Trumpf/dpa Страна пустынь. Как Австралия превратилась в декорацию для фильмов в жанре постапокалипсис? Какие машины соревнуются в самой известной австралийской гонке? И почему кенгуру – самые частые виновники ДТП? Малоизвестные факты о жизни в Австралии рассказывает программа "Как устроен мир" с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.