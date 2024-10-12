Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование украинского конфликта стало невозможным даже с возможным приходом к власти кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.