Представители фармрынка рассказали, чем интересен новый препарат и что говорит о его качестве

© Global Look Press Российский рынок современных препаратов от ожирения растет ошеломляющими темпами.
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