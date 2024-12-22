🇷🇺 Жители Крыма не уплатили за воду 150 млн рублей «Такая дебиторская задолженность, которая сформировалась за долги от полугода и больше, составляет порядка 150 млн рублей.
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🇷🇺 Жители Крыма не уплатили за воду 150 млн рублей «Такая дебиторская задолженность, которая сформировалась за долги от полугода и больше, составляет порядка 150 млн рублей.