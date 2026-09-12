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Царьград

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Men Today назвали эффективную тренировку для мужчин 35-40 лет

Men Today назвали эффективную тренировку для мужчин 35-40 лет

Журналисты Men Today представили программу тренировок для мужчин 35-40 лет. Она включает разминку, основную часть и заминку с постепенным увеличением нагрузки.

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