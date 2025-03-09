Чудовищная мышь на экранах: трейлер фильма ужасов “Микки Монстр”Готовьтесь к кошмару на основе классики! Вышел трейлер фильма ужасов “Микки Монстр”, в котором Дэвид Говард Торнтон, знакомый по роли клоуна Арта из серии фильмов “Ужасающий”, вновь возвращается на экраны, но в совершенно новом образе… источник.