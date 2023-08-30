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Суд приговорил к 7 годам лишения свободы директора компании, признанного виновным в хищении выделенных на модернизацию оборонного завода средств

Суд приговорил к 7 годам лишения свободы директора компании, признанного виновным в хищении выделенных на модернизацию оборонного завода средств

В Москве решением Дорогомиловского районного суда был приговорен к семи годам лишения свободы предприниматель Виталий Чернов – генеральный директор компании «Стройинвестпроект».

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