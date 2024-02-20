Переговоров с НАТО не будет. Путин "подвесил" над планетой "Предвестник".

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ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Президент Путин всегда сначала предупреждает... во что коллективный запад может... да и пожалуй наверняка вляпается, так как он плохо слушает, а должен к каждому его слову внимательно прислушиваться...