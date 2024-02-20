Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 9 февраля, в 2 часа ночи по Вашингтону, Россия, тихонечко и без лишнего шума, запустила на орбиту, из космодрома Минобороны Плесецк, "Союз- 2.
Переговоров с НАТО не будет. Путин "подвесил" над планетой "Предвестник".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Евгений, автор очень опытный блогер, он НИКОГДА не размещает секретные сведения или фейки ...
Ответить
10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Президент Путин всегда сначала предупреждает... во что коллективный запад может... да и пожалуй наверняка вляпается, так как он плохо слушает, а должен к каждому его слову внимательно прислушиваться...
Ответить
8 час.
Александр Иноземцев
😊 Уточните, пожалуйста, о каких разглашённых в обсуждаемой статье секретах Вы говорите?! 😉
Ответить
5 час.
Свежие комментарии