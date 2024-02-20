Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Переговоров с НАТО не будет. Путин "подвесил" над планетой "Предвестник".

Переговоров с НАТО не будет. Путин "подвесил" над планетой "Предвестник".

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 9 февраля, в 2 часа ночи по Вашингтону, Россия, тихонечко и без лишнего шума, запустила на орбиту, из космодрома Минобороны Плесецк, "Союз- 2.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Евгений, автор очень опытный блогер, он НИКОГДА не размещает секретные сведения или фейки ...
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10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Президент  Путин всегда сначала предупреждает... во что коллективный запад может... да и пожалуй наверняка вляпается, так как он плохо слушает, а должен к каждому его слову внимательно прислушиваться...
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8 час.
Александр Иноземцев
😊 Уточните, пожалуйста, о каких разглашённых в обсуждаемой статье секретах Вы говорите?! 😉
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5 час.

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