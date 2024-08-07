Huawei представила складной смартфон Nova Flip

Компания Huawei представила свой первый складной смартфон под названием Nova Flip. Устройство оснащено двумя OLED-дисплеями - компактным экраном с диагональю 2,14 дюйма и разрешением 480х480 пикселей, а также основным дисплеем с диагональю 6,94 дюйма и разрешением 2960х1136 пикселей.