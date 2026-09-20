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Даша Жукова, Эмма Уотсон, София Вергара, Орландо Блум и экс-жёны миллиардеров посетили открытие музея Джорджа Лукаса

Даша Жукова, Эмма Уотсон, София Вергара, Орландо Блум и экс-жёны миллиардеров посетили открытие музея Джорджа Лукаса

В Лос-Анджелесе прошёл гала-вечер в честь долгожданного открытия Музея нарративного искусства Джорджа Лукаса.

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