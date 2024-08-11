Выяснилось, какие блюда на завтрак вызывают рак

Россиян предупредила эндокринолог Зухра Павлова. Популярные блюда на завтрак могут нанести вред здоровью, в том числе увеличить риски развития онкологии и приблизить деменцию, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в Telegram.