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Сколько предлагали за убийство Джона Болтона?

Сколько предлагали за убийство Джона Болтона?

США обвинили иранца, который якобы является членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том, что пытался нанять киллера за 300 000 долларов для убийства Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности в администрации Трампа.

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