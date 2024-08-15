Собчак и Бандера. Не верите? А интернет все помнит

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Комментарии
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Сергей Татаринцев
Владимир Владимирович, обращаюсь к Вам как к гаранту нашей безопасности.А не пора ли снять президентское табу на этих двух особ,которые не только гадят нашей стране но и являются ещё и подданными Израиля,дав публично этому Еврейскому Государству клятву на верность служению во благо их конституции и быть до конца преданными их идеалам.Стало быть по нашему по-русски, они просто шпионы и иноагенты.У них в семье бандера в чести.Вывод должен быть только один.Надо срочно обезопасить нашу страну от этих лжепатриотов и иноагентов.Ведь они вообще ненавидят весь русский народ и Россию.А Нарусова ещё является и сенатором от республике Тыва,которую она и на карте то не найдёт.Как это так получается,что подданная Израиля сидит в Кремле и принимает законы нашей страны,абсурд полнейший,человек другого государства вершит нашими судьбами.
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