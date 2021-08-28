Великие тени истории

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Как разведчица Мария Байда уничтожила 4 врагов в рукопашной

Как разведчица Мария Байда уничтожила 4 врагов в рукопашной

Когда узнаешь о подвиге обычной русской девушки Марии Байда, совершенном во время героической обороны Севастополя летом 1942 года, в голову невольно приходят некрасовские строки о женщинах, что и в избу, горящую войдут и с конем на скаку справятся.

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