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Депутат Картавин через суд добился встречи с мэром Новосибирска

Депутат Картавин через суд добился встречи с мэром Новосибирска

Народный избранник хочет снова поднять вопрос о возвращении прямых выборов градоначальника.Встреча депутата новосибирского Совета депутатов Антона Картавина и мэра Анатолия Локтя, которую народный избранник добился через суд, состоится в четверг, 7 декабря, в 12:00.

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