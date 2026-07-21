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Журнал «Профиль»

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Из Белгородского водохранилища произошел сброс воды после удара ВСУ по дамбе

Из Белгородского водохранилища произошел сброс воды после удара ВСУ по дамбе

В минувшие выходные огневое воздействие противника привело к повреждению оборудования комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища, сообщают в региональном оперштабе 21 июля 2026 года, во вторник.

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