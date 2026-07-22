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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама ребенка попросила Холанда оставить комментарий под видео, чтобы сын вернулся в футбол. Форвард написал: «Не сдавайся, пацан»

Форвард « Ман Сити » и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оставил комментарий, чтобы поддержать ребенка. Мама мальчика опубликовала видео с игрой своего сына и отметила Холанда.

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