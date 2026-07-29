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Воробьев о переходе в «Краснодар»: «Всегда приятно вернуться в родной клуб, еще и дебютировать с победы. С «Локомотивом» тепло попрощались, пожелали друг другу удачи»

Нападающий « Краснодара »  Дмитрий Воробьев  поделился эмоциями от возвращения в клуб. Этим летом Воробьев, являющийся воспитанником академии «Краснодара», перешел в команду из «Локомотива».

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