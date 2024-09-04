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Царьград

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Учёные назвали утреннюю привычку, приводящую к бедности

Учёные назвали утреннюю привычку, приводящую к бедности

Привычка долго спать по утрам не даёт людям разбогатеть, рассчитали учёные.По мнению учёных, те, кто просыпается впритык к началу рабочего дня, рискуют оказаться в бедности.

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