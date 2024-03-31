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В Госдуме призвали мэрию Парижа убраться в городе перед предстоящей Олимпиадой

В Госдуме призвали мэрию Парижа убраться в городе перед предстоящей Олимпиадой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывания мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады российским и белорусским спортсменам.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Не обращайте внимаие на откровенную ДУРУ,она никому не интересна .Похлопотала бы об уборке помойки под названием париж....
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