Интересная жизнь с Vera Star ли Фото: sputniknews.ru Только нелюди могли в светлый праздник Троицы сотворить такое.
Чем ответит Россия за погибших детей на пляже Севастополя. Нам терять больше нечего. Есть конкретная цель с точным адресом
Комментарии
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Ага , ответили , нас сегодня ночью в Белгородской области так накрывали , что мама не горюй , ночь не спали , летело ,жужжало столько ,что как рой, долетело даже туда куда ни разу не прилетало , вот нам и ответы(((
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13 час.
Виктор Тимошевский
Ответ будет жесткий. Как всегда в исполнении М.В.Захаровой. А Рада как стояла так и будет стоять,СБУ,ГУР как стояли так и будут стоять.Как вооружение везли так и будут везти ближе к передовой.Ну немного постреляем уничтожим частично.Вот и ответ.
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12 час.
Евгений МакЛауд
ВВПутин расскажет нам как важно не провоцировать жидоанглосаксов, важность сберечь расейских либеральных пидорасов сидящих в кремлях ну и про красные линии.
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12 час.
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