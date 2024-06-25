Чем ответит Россия за погибших детей на пляже Севастополя. Нам терять больше нечего. Есть конкретная цель с точным адресом

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Ага , ответили , нас сегодня ночью в Белгородской области так накрывали , что мама не горюй , ночь не спали , летело ,жужжало столько ,что как рой, долетело даже туда куда ни разу не прилетало , вот нам и ответы(((
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13 час.
Виктор Тимошевский
Ответ будет жесткий. Как всегда в исполнении М.В.Захаровой. А Рада как стояла так и будет стоять,СБУ,ГУР как стояли так и будут стоять.Как вооружение везли так и будут везти ближе к передовой.Ну немного постреляем уничтожим частично.Вот и ответ.
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12 час.
Евгений МакЛауд
ВВПутин расскажет нам как важно не провоцировать жидоанглосаксов, важность сберечь расейских либеральных пидорасов сидящих в кремлях ну и про красные линии.
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12 час.

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