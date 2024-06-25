Чем ответит Россия за погибших детей на пляже Севастополя. Нам терять больше нечего. Есть конкретная цель с точным адресом

N N Ага , ответили , нас сегодня ночью в Белгородской области так накрывали , что мама не горюй , ночь не спали , летело ,жужжало столько ,что как рой, долетело даже туда куда ни разу не прилетало , вот нам и ответы(((

Виктор Тимошевский Ответ будет жесткий. Как всегда в исполнении М.В.Захаровой. А Рада как стояла так и будет стоять,СБУ,ГУР как стояли так и будут стоять.Как вооружение везли так и будут везти ближе к передовой.Ну немного постреляем уничтожим частично.Вот и ответ.