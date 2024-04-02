Tochka Zрения
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Tochka Zрения

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Смерть укрофашистам...В ответ на теракт...
  • Лидия Санникова
    Сатанисты укрофашисты...Зеленский подарил...
  • Evgeniy LeV
    А какое отношение Латвия имеет к 9-му Мая??? Они ни на йоту не поспособствовали победе над фашизмом, и даже наоборот ...Латвия запретила ...

Удар по посольству Ирана в Дамаске: Израиль активно приглашает к войне Иран

Удар по посольству Ирана в Дамаске: Израиль активно приглашает к войне Иран

Израиль активно приглашает к войне в Секторе Газа Иран. Серьёзным приглашением можно считать удар Израиля по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске, после которого посольство Ирана в Сирии полностью разрушено, погибло 11 человек, в том числе и высокопоставленные генералы КСИР 08:20, Дамаск, Вчера, в нарушение всех существующих международных норм, правил, конвенций и законов, устава ООН, […] The post Удар по посольству Ирана в Дамаске: Израиль активно приглашает к войне Иран first appeared on Tochka Zрения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх