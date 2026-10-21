За период с 09:00 20 октября до 09:00 21 октября в Курской области сбили 217 вражеских беспилотников разных типов.
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