"Литература должна стать важной частью "машины" по созданию образа Дальнего Востока"

Презентация Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) состоялась в рамках дискуссии "Миссия большой Премии на Дальнем Востоке", которая прошла в рамках работы фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+, Владивосток, 6-8 октября), сообщает ИА PrimaMedia.
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