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Закон, порядок, государство

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"Литература должна стать важной частью "машины" по созданию образа Дальнего Востока"

"Литература должна стать важной частью "машины" по созданию образа Дальнего Востока"

Презентация Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) состоялась в рамках дискуссии "Миссия большой Премии на Дальнем Востоке", которая прошла в рамках работы фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+, Владивосток, 6-8 октября), сообщает ИА PrimaMedia.

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