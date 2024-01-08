Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Acer представила огромный 57-дюймовый монитор Predator Z57 — двойное 4K, 120 Гц и MiniLED за $2500

Acer представила огромный 57-дюймовый монитор Predator Z57 — двойное 4K, 120 Гц и MiniLED за $2500

Acer анонсировала в преддверии выставки CES 2024 игровой изогнутый 57-дюймовый монитор Predator Z57 с разрешением 7680 × 2160 пикселей (Dual UHD или двойное 4K) и частотой обновления 120 Гц, а также подсветкой MiniLED и соотношением сторон 32:9.

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