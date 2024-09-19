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Будет вкусно

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  • Grandad
    Только на фото не ржаной хлеб.Покупаю буханку р...
  • Инга
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  • Elena Churkina
    А зачем нужна марка вашего блендера??? Другой не подойдёт? На вид они все похожи.Хризантема из бак...

Кабачковое варенье по рецепту из 90-х: Соблазнительное лакомство из того, что все выбрасывают

Кабачковое варенье по рецепту из 90-х: Соблазнительное лакомство из того, что все выбрасывают

Лето — это время, когда мы собираем урожай и готовим запасы на зиму. Клубничное варенье уже готово, абрикосы закатаны, а что еще можно сделать? Как насчет попробовать что-то новое? Например, варенье из кабачков! Это может звучать неожиданно, но на самом деле получается вкусно и необычно.

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