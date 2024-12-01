Мобильная версия Delta Force выйдет в начале 2025 года Во время последней прямой тр...

Мобильная версия Delta Force выйдет в начале 2025 годаВо время последней прямой трансляции перед запуском открытого бета-тестирования шутера Delta Force студия TiMi Studios раскрыла окно релиза мобильной версии игры для всех регионов.
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