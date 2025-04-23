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Русские поддержали идею электронной регистрации для контроля питомцев

Русские поддержали идею электронной регистрации для контроля питомцев

Опрос показал, что более 40% русских одобряют обязательную электронную регистрацию животных. Вопросы оплаты и методов зарегистрирования вызвали жаркие обсуждения, в то время как идеи борьбы с бездомными животными разделили мнения участников.

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