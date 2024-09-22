В РПЦ призвали не водить детей в Дарвиновский музей из-за того, что это «безбожие»

Фото: Соцсети Представители Русской Православной Церкви (РПЦ) высказали серьезные опасения относительно посещения детьми Дарвиновского музея, назвав это «безбожием» и предостерегая, что это может «оказать на них соответствующее влияние».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии