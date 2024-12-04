Главный секрет квартир в «сталинках»: зачем там делали пороги между комнатами

Темпы строительства нового жилья порой просто потрясают: складывается впечатление, что старые дома скоро совсем уйдут в историю, по крайней мере, в Москве-то уж точно, а затем цивилизация доберётся и до провинции, где тоже полностью и безраздельно вступит в свои права.