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Русская Семёрка

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Главный секрет квартир в «сталинках»: зачем там делали пороги между комнатами

Темпы строительства нового жилья порой просто потрясают: складывается впечатление, что старые дома скоро совсем уйдут в историю, по крайней мере, в Москве-то уж точно, а затем цивилизация доберётся и до провинции, где тоже полностью и безраздельно вступит в свои права.

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