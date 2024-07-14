Эдриан Ньюи: Я работал над гиперкаром Red Bull по вечерам и в свои выходные

Red Bull Content Pool Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи признался, что, приступая к работе над гиперкаром, даже не предполагал, что эта машина окажется его последним проектом в Милтон-Кинсе.
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