Краткий анализ цены LTC, CEEK, XRP и LINK

Ведущая криптовалюта сохраняет свои позиции выше $60 000. После недавнего ралли, которое смягчило дальнейшие потери инвесторов в альткоины, рынок гудит от спекуляций о будущем монет LTC, CEEK, XRP и LINK.
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