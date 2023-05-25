Военное обозрение

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Немецкая газета о проведении «крупнейших в истории» учений НАТО: Это будет чётким сигналом для России и её президента

Немецкая газета о проведении «крупнейших в истории» учений НАТО: Это будет чётким сигналом для России и её президента

Путём проведения «крупнейших в истории» учений под эгидой ФРГ в НАТО намерены продемонстрировать России свою боеготовность в случае потенциального конфликта.

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