«Приготовиться всем». ФАС глобально проверит владельцев АЗС

Вице-премьер России Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать случаи резкого превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Дальнего Востока для выявления случая диспаритета, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии