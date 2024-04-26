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«Приготовиться всем». ФАС глобально проверит владельцев АЗС

«Приготовиться всем». ФАС глобально проверит владельцев АЗС

Вице-премьер России Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать случаи резкого превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Дальнего Востока для выявления случая диспаритета, сообщает PRIMPRESS.

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