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Марк Маркес рассказал, какой совет дал Исаку Хаджару после травмы

Red Bull RacingГонщик Red Bull Racing Исак Хаджар пропустил Гран При Нидерландов из-за травмы запястья.

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