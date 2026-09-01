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Вася Пельмень и рэпер ST выступили за команду фанатов «Спартака» в шоу «Звезды»

Вася Пельмень и рэпер ST выступили за команду фанатов «Спартака» в шоу «Звезды»

«ВК видео» анонсировал третий сезон шоу «Звезды».«ВК видео» анонсировал третий сезон шоу «Звезды».«Суперпопулярные звезды сойдутся лицом к лицу, чтобы побороться за звание самой смешной звезды России.

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