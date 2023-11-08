Умер известный по роли Митяя в "Джентльменах удачи" актёр Анатолий Яббаров

Артист скончался на 87-м году жизни, причины смерти не уточняются.В понедельник, 6 ноября, в возрасте 86 лет ушёл из жизни заслуженный артист России Анатолий Яббаров, исполнивший роль Митяя в культовом фильме "Джентльмены удачи".