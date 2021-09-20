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Бабье, где ты: сентябрь 2021 года станет самым холодным с начала века

Бабье, где ты: сентябрь 2021 года станет самым холодным с начала века

Сентябрь 2021 года в европейской части России может стать самым холодным в XXI веке. И это при том, что 2021 год в целом, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых лет нынешнего века: общая тенденция всё равно связана с потеплением климата.

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