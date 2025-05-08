Редкое достижение для французского футбола

Французский "Пари Сен-Жермен" победил лондонский "Арсенал" в ответном матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 со счётом 2:1 (1:0 - первый матч) и вышел в финал розыгрыша главного еврокубкового турнира.
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