Мужчина спрятал у всех на виду золото ценой 80 тысяч долларов и дал подсказки: найти и забрать может любой

Разработчик видеоигр Джейсон Рорер спрятал в лесу золотую статуэтку. Он пообещал нашедшему приз в 86 тысяч долларов и уже дал подсказки — принять участие в гонке за сокровищем может каждый, а тайник, на первый взгляд, не кажется слишком сложным.