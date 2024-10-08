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Мужчина спрятал у всех на виду золото ценой 80 тысяч долларов и дал подсказки: найти и забрать может любой

Мужчина спрятал у всех на виду золото ценой 80 тысяч долларов и дал подсказки: найти и забрать может любой

Разработчик видеоигр Джейсон Рорер спрятал в лесу золотую статуэтку. Он пообещал нашедшему приз в 86 тысяч долларов и уже дал подсказки — принять участие в гонке за сокровищем может каждый, а тайник, на первый взгляд, не кажется слишком сложным.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Спрятано, я думаю, с Одной стороны хвойное дерево (ёлка) с другой лиственное. Между ними жёлтое пятно
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8 час.
Liudmila Kosteley
Ёлка СЛЕВА, Лиственное -справа
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7 час.

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