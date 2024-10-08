Мужчина спрятал у всех на виду золото ценой 80 тысяч долларов и дал подсказки: найти и забрать может любой

Разработчик видеоигр Джейсон Рорер спрятал в лесу золотую статуэтку. Он пообещал нашедшему приз в 86 тысяч долларов и уже дал подсказки — принять участие в гонке за сокровищем может каждый, а тайник, на первый взгляд, не кажется слишком сложным.
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